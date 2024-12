Schon die Türklinke ist nicht einfach eine Türklinke, sondern aus Grenadill, einem schwarzen, dichten Edelholz aus Afrika, in Form gebracht vom letzten Drechsler Lübecks. Glatt fühlt sie sich an und warm, trotz des Schneeregens, der über die Altstadtinsel treibt. Wer eintritt in „Die Eiche“, den einstigen Kornspeicher der Familie Mann, soll Vertrautheit spüren. Die Gewissheit, dass hinter der 150 Jahre alten Eichentür etwas Besseres wartet als nur der Tod.