25 Jahre 9/11

„Ich glaube, wir werden entführt“: So verlief der 11. September 2001

Um kurz nach 9 Uhr kracht am 11. September 2001 ein zweites Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers.
Foto: Chao Soi Cheong/AP
Foto: Chao Soi Cheong/AP
Um kurz nach 9 Uhr kracht am 11. September 2001 ein zweites Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers.
Um kurz nach 9 Uhr kracht am 11. September 2001 ein zweites Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers.

Eine Flugbegleiterin meldet eine Messerstecherei an Bord, wenig später krachen zwei Flugzeuge ins World Trade Center – damit begann der 11. September 2001. Eine Chronik des Tages, der die Welt veränderte.

Von Charlotte Walser
10. September 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Es waren Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: die Zwillingstürme des World Trade Center in Flammen, über ganz Manhattan eine riesige Rauchwolke. Viele Menschen sprechen heute noch darüber, was ihnen damals durch den Kopf ging, als die Flugzeuge in die Türme flogen. An diesem Tag vor 25 Jahren, dem 11. September 2001, wurden in den USA 2977 Menschen durch die terroristischen Angriffe getötet, zudem verloren 19 Täter das Leben. Hunderttausende weitere wurden in den darauffolgenden Kriegen getötet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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