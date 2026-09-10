25 Jahre 9/11
„Ich glaube, wir werden entführt“: So verlief der 11. September 2001
10. September 2026 | Lesezeit: 6 Min.
Es waren Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: die Zwillingstürme des World Trade Center in Flammen, über ganz Manhattan eine riesige Rauchwolke. Viele Menschen sprechen heute noch darüber, was ihnen damals durch den Kopf ging, als die Flugzeuge in die Türme flogen. An diesem Tag vor 25 Jahren, dem 11. September 2001, wurden in den USA 2977 Menschen durch die terroristischen Angriffe getötet, zudem verloren 19 Täter das Leben. Hunderttausende weitere wurden in den darauffolgenden Kriegen getötet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.