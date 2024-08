Wer hat Angst vor Pawel Durow?

Es war schon Nacht in Paris. Drüben, an der Place de la Concorde, lief gerade die Eröffnungsfeier der Paralympics, als Pawel Durow das Gericht verließ und in einem Van verschwand. Er trug Schwarz, wie immer, eine Sonnenbrille, eine Kappe, so berichtet es die Zeitung Le Parisien, die dabei war. Gegen Pawel Durow, 39, Gründer und Chef des russischen Messengerdienstes Telegram, Star der Tech-Szene und kontroverser Libertärer, wird jetzt offiziell ermittelt. Ein Donnerschlag.