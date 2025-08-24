Foto: Majid Asgaripour/via Reuters
Der Sommer danach
24. August 2025 | Lesezeit: 13 Min.
Südlich von Teheran stehen Gedichte auf Grabplatten, nur ein paar Verse, den Toten hinterhergeschickt. Es sollen Heldengräber sein. Für die Märtyrer der Islamischen Republik, gleich, ob sie Uniform trugen oder nicht, egal, ob sie sich zu Lebzeiten gewünscht hätten, dass man sie Märtyrer nennt. Jetzt, zwei Monate nach dem Krieg gegen Israel. Im Sommer danach.