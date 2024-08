Wie Spanien die Bahn auf Tempo trimmt

Spaniens Leidenschaft für schnelle Züge hat eine lange Geschichte. Das zeigt sich zum Beispiel im Madrider „Museo del Ferrocarril“, dem Eisenbahnmuseum. Dort steht in einem ehemaligen Bahnhof neben allerlei Dampfloks ein silbergrauer, windschnittiger „Talgo 2“. Seine genieteten Aluminiumwaggons erinnern ein wenig an die legendären amerikanischen Airstream-Wohnwagen. Durch ein Panoramafenster am Zugende ist ein in Lindgrün gehaltener Salonwagen mit seitwärts angeordneten Armsesseln zu sehen. Denkt man sich die Aschenbecher auf den Beistelltischchen weg, wirkt das Design noch immer modern. Dabei stammt dieser Talgo, entwickelt für schnelle Fahrt auf kurvenreichen Strecken, aus dem Jahr 1950.