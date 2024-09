Wie London seine Bürger und Besucher umherfährt

An der Tube-Station Kew Gardens neulich, auf dem Weg zum Drehkreuz in der Ferne ein Signalweste tragender Mann, er hält ein Schild, das alle lesen, die an ihm vorbeigehen, wirklich alle. Oh, oh, Verspätung schon wieder, Zugausfall gar? Aus der Nähe wird klar, das Schild ist ein kleiner Bildschirm, ein Tablet, auf dem steht: „Have a good day“, dazu ein Lach-Smiley. Die U-Bahn kommt pünktlich, die Overground, die hier ebenfalls hält, kurz darauf auch. So viel schon mal zur Frage, wie es ist, in einer der größten Metropolen Europas den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.