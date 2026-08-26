Sommer der Sozialreformen

Was auf Pflegebedürftige und ihre Familien zukommt

Foto: Imago; Bearbeitung: SZ
Foto: Imago; Bearbeitung: SZ

Steigende Beiträge, geringere Leistungen, zu wenig Personal – und immer mehr alte Menschen: Die Pflege in Deutschland braucht dringend Hilfe. Reichen die Pläne der Bundesregierung?

Von Rainer Stadler
26. August 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Wer sich die Anfänge der Pflegeversicherung im Jahr 1995 vergegenwärtigt, muss sich wundern, dass sie überhaupt noch existiert: Eine Million Pflegebedürftige bezogen damals Leistungen, Geld gab es im ersten Jahr nur für die ambulante Versorgung. Im zweiten Jahr kamen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen dazu, die Zahl der Leistungsempfänger stieg auf 1,5 Millionen. Der damalige Beitragssatz: ein Prozent vom Bruttoeinkommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.