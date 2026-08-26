Wer sich die Anfänge der Pflegeversicherung im Jahr 1995 vergegenwärtigt, muss sich wundern, dass sie überhaupt noch existiert: Eine Million Pflegebedürftige bezogen damals Leistungen, Geld gab es im ersten Jahr nur für die ambulante Versorgung. Im zweiten Jahr kamen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen dazu, die Zahl der Leistungsempfänger stieg auf 1,5 Millionen. Der damalige Beitragssatz: ein Prozent vom Bruttoeinkommen.