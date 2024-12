In Syrien bröckelt ein Regime, das längst seinen Rückhalt verloren hatte

Ein Rückblick in eine Zeit in Syrien, als alles eingefroren zu sein schien. Er sei eigentlich Fliesenleger, sagte der Soldat. Die Uniform trage er nur, weil er dazu gezwungen werde. Vom Regime, und weil er hoffe, in ein paar Jahrzehnten noch eine Pension zu kriegen. Derzeit gebe es für ihn nur etwa 30 Euro Sold im Monat. Dazu jeden Tag ein paar Fladenbrote, Kartoffeln, Frischkäse. Aber auch nicht immer. „Hast Du eine Zigarette?“, fragte der Soldat, der eigentlich Fliesenleger war. Ausgemergelt sah er aus, müde, als ob etwas tief drinnen erloschen wäre.