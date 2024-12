Ein Abend in Damaskus, eines der vielen Gespräche gerade in dieser Stadt, in der seit wenigen Tagen eine neue Flagge weht: die grün-weiß-schwarze der syrischen Opposition. Sie reden über Baschar al-Assads plötzliches Ende, den Fall der Diktatur, die sich ein halbes Jahrhundert hielt, über die Bilder aus den Foltergefängnissen. Überhaupt, sie reden. Wer früher mal durch Assads Syriens gereist ist, dem fällt der Unterschied auf, die Menschen schweigen nicht mehr.