Schon lange bevor die Kämpfer des „Islamischen Staats“ weite Teile von Syrien überrannten, waren sie im Untergrund aktiv – zunächst vor allem im Irak. Dort entstand die Gruppe aus lokalen Al-Qaida-Ablegern, die gegen die US-Armee kämpften, und entwickelte sich in mehreren Metamorphosen zur schlagkräftigsten Bewegung des internationalen Dschihadismus. Als erste nahm sie für sich eine eigene Staatlichkeit in Anspruch: Am 29. Juni 2014 rief Abu Bakr al-Baghdadi das Kalifat in Syrien und Irak aus und ernannte sich selbst zu dessen Führer. Ein symbolträchtiger Tag; die von den einstigen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien festgelegten Grenzen entlang der Sykes-Picot-Linie waren damit Geschichte. Diese Erfolge kombinierte der IS mit geschickter Propaganda im Netz und zog so Tausende Freiwillige an, die aus der ganzen Welt in die Region strömten, um beim Aufbau eines neuen Kalifats dabei zu sein.

Die syrische Provinzstadt Raqqa galt als Hauptstadt des IS, der zuvor andere syrische Rebellengruppen auf seinem Gebiet eliminiert hatte. Wie man heute weiß, hielt der IS seinerzeit auch stets gute Kontakte zu Assads Geheimdiensten und kämpfte nur äußerst selten gegen dessen Truppen. Einen entschiedenen Gegner fand der IS jedoch in den Kurden im Norden Syriens. Von den USA aus der Luft unterstützt und mit Gerät ausgestattet, gelang es ihnen nach langen Kämpfen am 17. Oktober 2017, Raqqa zu erobern – eineinhalb Jahre später wurden die letzten IS-Getreuen bei der Ortschaft Baghus am Euphrat besiegt. Versprengte Einheiten sind seither hauptsächlich im Wüstengebiet zwischen Syrien und Irak aktiv.