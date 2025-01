Als ihm ein anderer Gefangener 1993 erzählte, dass die Berliner Mauer gefallen ist, dass es die Sowjetunion nicht mehr gibt und in Rumänien der Diktator Nicolae Ceauşescu getötet wurde, da hat Ragheed al-Tatari nur gelacht, hat wie seine Mithäftlinge den Kopf geschüttelt und gesagt: Der spinnt doch. Dann sind sie in ihre Zellen zurückgetrottet, haben sich auf die Betten gesetzt und weiter über den Mithäftling lustig gemacht, der offenbar den Verstand verloren hatte: Diktaturen fallen nicht einfach so, sie sind immer da.