Eigentlich dürfte dieser Zug gar nicht mehr fahren“, sagt Firaz Bahjat und dreht an dem silbernen Stahlrad, mit dem er die Geschwindigkeit kontrolliert. Es klappert, es jammert und pfeift im kleinen Cockpit der Lokomotive, die gerade den Bahnhof von Homs in Syrien verlassen hat. Es fühlt sich so an, als sei Lokführer Firaz Bahjat gerade dabei, sich einer dreistelligen Geschwindigkeit zu nähern – der Tacho zeigt aber nur 34 Kilometer die Stunde an. Immerhin digital.