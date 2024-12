Die Nacht, als der Diktator floh

In der Nacht, als Assad floh, saß ein junger Mann vor dem Gefängnis und wusste nicht mehr, wer er war und woher er kam. In eine Decke gehüllt kauerte er auf der Straße, vor sich eine Gruppe von Männern, die ihn filmten und das Video später in den sozialen Medien teilten. Woher kommst du?, fragten sie. Aus Homs? Er schwieg. Die Hände auf den Knien, den kahlen Kopf gegen die Knie gedrückt. Kein Wort sagte er, keine Regung in seinem Gesicht.