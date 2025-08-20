Die Villa liegt da wie ein Schloss, hoch oben auf einem Hügel, sie ist schon von Weitem zu sehen. Helle Fassade, Innenhof, schattiger Pavillon, es wirkt alles sehr einladend nach der Fahrt über endlose Landstraßen, gesäumt von Ruinen und zerschossenen Häusern. „Hoffnungszentrum“ nennen sie den Ort, hier sollen die Menschen endlich Ruhe finden, und den Frieden, den sie in den langen Jahren des Bürgerkriegs verloren haben. Der Feind dieser Menschen hier heißt Captagon, die syrische Volksdroge, lang das finanzielle Lebenselixier der gerade untergegangenen Assad-Diktatur.