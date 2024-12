Wenn Hussam Alsayed in den vergangenen Jahren an seine frühere Heimat dachte, dann fühlte er sich oft verzweifelt und hoffnungslos. Doch das ist jetzt vorbei. „Plötzlich gibt es Licht“, sagt er, „und ich hoffe, dass Syrien jetzt in eine gute Richtung geht.“ Alsayed spricht mit der SZ am Mittwochmorgen per Videochat, er trägt einen Arztkittel und eine randlose Brille. Er wirkt gefasst, auch wenn ihn die Ereignisse des vergangenen Wochenendes, als die Assad-Diktatur nach 54 Jahren kollabierte, wohl noch lange nicht loslassen werden.