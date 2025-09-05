Oberster Gerichtshof der USA

Vom Bollwerk des Rechtsstaats zum Werkzeug des Präsidenten

Demonstranten vor dem Supreme Court in Washington stellen klar: „Trump steht nicht über dem Gesetz.“
Die meisten Richter am Supreme Court stehen den Republikanern nahe – das spiegeln ihre Urteile wider. Aber werden sie Trump auch bei seinen Zöllen, Abschiebungen und in der Frage des US-Geburtsrechts unterstützen?

Von Peter Burghardt
5. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Die letzte Bastion des amerikanischen Rechtsstaats steht am Ostrand der National Mall von Washington, jedenfalls im Prinzip. Es ist der Oberste Gerichtshof der USA, untergebracht in einem monumentalen Bau hinter Säulen. Zum Kapitol sind es nur ein paar Minuten zu Fuß, zum Weißen Haus eine knappe Dreiviertelstunde. Hier entscheiden vier Frauen und fünf Männer im Zweifel alles, worüber im großen Stil gestritten wird. Sie könnten den bisherigen Alleingang des US-Präsidenten Donald Trump stoppen. Aber tun sie das?

