Nach dem Essen, das seine Frau Choi Hong-sil mit vollendeter koreanischer Gastlichkeit serviert hat, lädt der Rentner und Landwirt Oh Gwang-sub zu einem Spaziergang durch den Frieden des gespaltenen Landes ein. Es ist ein lauer Januartag in den Hügeln des Landkreises Hwacheon in der südkoreanischen Provinz Gangwon, rund 100 Kilometer nordwestlich von Seoul. Die Sonne schimmert hinter einem Schleier aus Feinstaub, der sich im Winter bildet, wenn kein Wind oder Niederschlag die heimischen und chinesischen Abgase vertreibt.