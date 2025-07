Die Frage ließ Markus Lanz nicht los. Was nur versteckt sich hinter den vielen Schwärzungen in jenem brisanten Bericht, der die Beschaffung von Corona-Masken in der Pandemie aufgearbeitet hat? Der Moderator wollte das am Donnerstagabend wieder und wieder von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wissen. Der hatte den Bericht im Sommer 2024 bei der Juristin Margaretha Sudhof (SPD) in Auftrag gegeben. Irgendwann sagte Lauterbach nur trocken: „Wenn so ein Bericht mit viel Schwärzungen kommt, kommt es zu Sendungen wie heute.“