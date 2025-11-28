Schatten huschen über den Bildschirm. Eine Novembernacht in Darfur, im Videocall ist es dunkel. Doch gleich wird ein Mann namens Yaaqoub ins Bild rücken, im Schein eines trüben Lichts. Und er wird von seinen Begegnungen erzählen. Yaaqoub hat mit den Ausgehungerten und Erschöpften gesprochen, mit den Gequälten und Verwundeten. Seine Schilderungen helfen, ein Bild zu zeichnen von den schweren Verbrechen in Darfur und zu zeigen, wie es um die Allerverletzlichsten im sudanesischen Krieg steht: die Kinder.