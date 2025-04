Im Jahr 2023 wollte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften wissen, was eigentlich in dem großen Feldkrankenhaus in Amdjarass im Nordosten Tschads vor sich geht, Gerüchte machten die Runde. Der Rote Halbmond der Emirate hatte 2023 begonnen, auf dem Flughafen von Amdjarass ein Lazarett zu bauen.