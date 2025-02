Fliehen. Aber wohin? Eine Weile sah es so aus, als könnte das Camp Zamzam in der westsudanesischen Region Darfur Hunderttausenden Vertriebenen eine Chance bieten, sich der Wucht des Krieges im Sudan zu entziehen. Vor allem Angehörige der nicht-arabischen Ethnien haben sich hierher geflüchtet. Zaghawa, Masalit, Fur. Aber die Vorstellung, dass Zamzam so vielen Menschen Schutz bieten könnte, zerbricht in diesen Tagen. Denn Kämpfer der Miliz Rapid Support Forces (RSF) greifen das Camp seit Tagen immer wieder an.