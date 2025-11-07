Foto: Mohammed Jammal/UNICEF/AP/dpa
Sudan

Wo sind all die Menschen von al-Faschir?

Sudanesische Kämpfer der Miliz RSF feiern ihre Massaker an Wehrlosen in der gefallenen Stadt. Zehntausende laufen jetzt um ihr Leben. Aber nur wenige können sich in Sicherheit bringen. Was geschieht mit den anderen?

Sudan

Wo sind all die Menschen von al-Faschir?
Sudanesische Kämpfer der Miliz RSF feiern ihre Massaker an Wehrlosen in der gefallenen Stadt. Zehntausende laufen jetzt um ihr Leben. Aber nur wenige können sich in Sicherheit bringen. Was geschieht mit den anderen?

Von Vivien Götz, Arne Perras und Nadja Tausche
7. November 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Vielleicht ist diese Route für Überlebende aus al-Faschir die letzte Chance: der Weg nach Westen, raus aus der Todeszone, weg von den mordenden Männern der Rapid Support Forces (RSF), die Ende Oktober die letzte große Stadt in der Region Darfur im Sudan eingenommen haben.

