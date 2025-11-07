Foto: Mohammed Jammal/UNICEF/AP/dpa
Sudan
Wo sind all die Menschen von al-Faschir?
7. November 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Vielleicht ist diese Route für Überlebende aus al-Faschir die letzte Chance: der Weg nach Westen, raus aus der Todeszone, weg von den mordenden Männern der Rapid Support Forces (RSF), die Ende Oktober die letzte große Stadt in der Region Darfur im Sudan eingenommen haben.