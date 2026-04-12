Ruhe für das erste Gespräch. Das wäre gut gewesen. Aber es kommt anders. Als sich die beiden Frauen mit dem Laptop aus Ostafrika zuschalten, hämmert Lärm von der Straße durch ihr Fenster. Sie sitzen in einem kahlen Raum, mit kaltem Licht; sind schwer zu verstehen. Das Netz ist in dieser Novembernacht instabil, Bild und Ton frieren immer wieder ein. Kennenlernen geht manchmal einfacher. Aber was ist schon ein schlechtes Internet gegen das, was Sudanesinnen sonst alles aushalten müssen in diesem Krieg.