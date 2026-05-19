Irankrieg

Israels geheime Stützpunkte im Irak

Das irakische Militär im Einsatz in einem Wüstengebiet südwestlich der Städte Kerbala und Nadschaf, nachdem es Berichte zu dortigen Militärbasen Israels gab.
Foto: AP Photo/Ali Jabar
Foto: AP Photo/Ali Jabar
Das irakische Militär im Einsatz in einem Wüstengebiet südwestlich der Städte Kerbala und Nadschaf, nachdem es Berichte zu dortigen Militärbasen Israels gab.
Das irakische Militär im Einsatz in einem Wüstengebiet südwestlich der Städte Kerbala und Nadschaf, nachdem es Berichte zu dortigen Militärbasen Israels gab.

Mindestens zwei israelische Militärbasen im Irak sollten den Krieg gegen Iran unterstützen. Das kostete Iraker das Leben und bringt die Regierung in Bagdad schwer in Bedrängnis.

Von Bernd Dörries
19. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Awad al-Shammari wollte mit seinem Pick-up offenbar nur zum Einkaufen fahren. Und kam als toter Mann zurück. Es gibt Fotos von seinem Pick-up in der Wüste im Süden Iraks, von Kugeln zerlöchert und verkohlt. Die Beduinen hier leben von dem, was ihre Schafe, Ziegen und Kamele hergeben. Es gibt ein paar kleine Städte und Läden, viel mehr passiert hier nicht. Außer an jenem 8. März, als Awad al-Shammari zum Einkaufen fuhr, und plötzlich Zelte sah, Hubschrauber und Soldaten, die dort nicht hingehörten.

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