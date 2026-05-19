Irankrieg
Israels geheime Stützpunkte im Irak
19. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.
Awad al-Shammari wollte mit seinem Pick-up offenbar nur zum Einkaufen fahren. Und kam als toter Mann zurück. Es gibt Fotos von seinem Pick-up in der Wüste im Süden Iraks, von Kugeln zerlöchert und verkohlt. Die Beduinen hier leben von dem, was ihre Schafe, Ziegen und Kamele hergeben. Es gibt ein paar kleine Städte und Läden, viel mehr passiert hier nicht. Außer an jenem 8. März, als Awad al-Shammari zum Einkaufen fuhr, und plötzlich Zelte sah, Hubschrauber und Soldaten, die dort nicht hingehörten.