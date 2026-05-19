Das irakische Militär im Einsatz in einem Wüstengebiet südwestlich der Städte Kerbala und Nadschaf, nachdem es Berichte zu dortigen Militärbasen Israels gab.

Das irakische Militär im Einsatz in einem Wüstengebiet südwestlich der Städte Kerbala und Nadschaf, nachdem es Berichte zu dortigen Militärbasen Israels gab.