Interview mit Jens Stoltenberg
„Vielleicht hätten wir damit den ganzen Krieg verhindert“
2. Oktober 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Als Jens Stoltenberg am Mittwoch dieser Woche den Konferenzraum des Gyldendal-Verlags in Oslo betritt, brandet Applaus auf, als würde ein Popstar im Raum aufscheinen. Stoltenberg, der in Norwegen überaus beliebte ehemalige Ministerpräsident und aktuelle Finanzminister, ist gekommen, um sein Buch „Auf meinem Posten“ vorzustellen, das zeitgleich in 13 Ländern erscheint, seine Erinnerungen an die zehn Jahre als Generalsekretär der Nato (auf Deutsch bei Siedler: „Auf meinem Posten“, 528 Seiten, 32 Euro).