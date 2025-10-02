Interview mit Jens Stoltenberg

„Vielleicht hätten wir damit den ganzen Krieg verhindert“

Foto: Sean Kilpatrick/Imago
Der ehemalige Generalsekretär über seine zehn Jahre an der Spitze der Nato und wie ein Streit mit Barack Obama ihm den Weg dorthin ebnete. Er spricht über Zaudern als größten Fehler in Bezug auf die Ukraine und über die überlebensnotwendige Fähigkeit, immer und überall schlafen zu können.

Interview: Alex Rühle
2. Oktober 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Als Jens Stoltenberg am Mittwoch dieser Woche den Konferenzraum des Gyldendal-Verlags in Oslo betritt, brandet Applaus auf, als würde ein Popstar im Raum aufscheinen. Stoltenberg, der in Norwegen überaus beliebte ehemalige Ministerpräsident und aktuelle Finanzminister, ist gekommen, um sein Buch „Auf meinem Posten“ vorzustellen, das zeitgleich in 13 Ländern erscheint, seine Erinnerungen an die zehn Jahre als Generalsekretär der Nato (auf Deutsch bei Siedler: „Auf meinem Posten“, 528 Seiten, 32 Euro).

