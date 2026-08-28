Das „Infopapier“, das getreue Helfer des Bundesfinanzministers am Morgen des 2. Juli verschickten, ließ Großes erahnen. Die schwarz-rote Koalition werde Steuerzahler mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten, vor allem Familien mit Kindern könnten sich auf „mehr Netto vom Brutto“ freuen, hieß es in der zweiseitigen Übersicht aus dem Haus von Lars Klingbeil. Zehn Milliarden Euro nehme man dafür in die Hand. „Es stehen diejenigen im Fokus, die das Land zusammenhalten und täglich hart arbeiten. Sie sollen angesichts gestiegener Preise für Energie, Mobilität, Wohnen und das tägliche Leben entlastet werden.“