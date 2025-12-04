Windsor, dieser 30 000-Einwohner-Ort westlich von London, der auch im Nachnamen der meisten britischen Royals vorkommt, schmiegt sich wie ein Bettvorleger an das Tausend-Zimmer-Schloss mit dem gewaltigen Park auf dem Hügel. Das Windsor Castle ist derzeit die offizielle Residenz des britischen Königs. Der eigentliche Amtssitz, der Buckingham-Palast, ist wegen Renovierung geschlossen. Da hat Charles III. etwas gemein mit seinem hochrangigen Gast aus Berlin in dieser Woche: Der Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes wird auch bald renoviert, wobei der Bundespräsident dann freilich nicht umzieht in ein anderes Schloss, sondern in einen Neubau in Berlin-Moabit.