Steinmeier in Großbritannien

760 Gläser auf die Freundschaft

Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren.

Frank-Walter Steinmeier wird mit allem empfangen, was das Königshaus zu bieten hat, inklusive Kutschfahrt, Bankett und eines sechs Meter hohen Christbaums.

Von Michael Neudecker
4. Dezember 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Windsor, dieser 30 000-Einwohner-Ort westlich von London, der auch im Nachnamen der meisten britischen Royals vorkommt, schmiegt sich wie ein Bettvorleger an das Tausend-Zimmer-Schloss mit dem gewaltigen Park auf dem Hügel. Das Windsor Castle ist derzeit die offizielle Residenz des britischen Königs. Der eigentliche Amtssitz, der Buckingham-Palast, ist wegen Renovierung geschlossen. Da hat Charles III. etwas gemein mit seinem hochrangigen Gast aus Berlin in dieser Woche: Der Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes wird auch bald renoviert, wobei der Bundespräsident dann freilich nicht umzieht in ein anderes Schloss, sondern in einen Neubau in Berlin-Moabit.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.