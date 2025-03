Stefan Gelbhaar steht in der letzten Reihe. Hinter ihm im Foyer des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses prangt in großen weißen Buchstaben „Herzlich willkommen“ auf einer grünen Wand, dahinter glitzert die Spree in der Berliner Nacht. Es ist Tag zwei nach der Bundestagswahl. Die Grünen-Fraktion im Parlament ist um 33 Abgeordnete geschrumpft, einmal wollen sie noch zusammen feiern. Doch für Gelbhaar ist es kein Willkommen. Es ist sein Abschied.