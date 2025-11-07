Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich
Sicherheit

Was ist los im deutschen Stadtbild?
Foto: Imago
Foto: Imago

Der Bundeskanzler hat ein „Problem“ in Deutschlands Städten entdeckt und damit eine heftige Debatte ausgelöst. Wo genau es liegt, ließ er offen. SZ-Reporter haben nachgeschaut, wie es in Bahnhofsvierteln und Kiezen wirklich aussieht.

Von Jan Bielicki, Max Ferstl, Meredith Haaf, Christoph Koopmann und Ulrike Nimz
7. November 2025 | Lesezeit: 9 Min.

„Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“, so hat Kanzler Friedrich Merz es wörtlich gesagt. Er hat dafür viel Empörung und viel Zuspruch erfahren – weil er diesen Satz einschob, während er über Migration und ganz konkret über „Rückführungen“, also Abschiebungen, sprach.

