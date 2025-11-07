Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich
Foto: Imago
Sicherheit
Was ist los im deutschen Stadtbild?
Foto: Imago
7. November 2025 | Lesezeit: 9 Min.
„Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“, so hat Kanzler Friedrich Merz es wörtlich gesagt. Er hat dafür viel Empörung und viel Zuspruch erfahren – weil er diesen Satz einschob, während er über Migration und ganz konkret über „Rückführungen“, also Abschiebungen, sprach.