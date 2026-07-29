Video: Marcel Chylla
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Foto: Marcel Chylla
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Sportfreunde Stiller

Wie bleibt man 30 Jahre lang Freunde?

Viele Ehen scheitern nach 15 Jahren. 

Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof halten seit drei Jahrzehnten zusammen. 

Ihr Geheimnis ist überraschend einfach – und zutiefst menschlich.

Video: Marcel Chylla
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Sportfreunde Stiller

Wie bleibt man 30 Jahre lang Freunde?
Foto: Marcel Chylla
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Viele Ehen scheitern nach 15 Jahren. 

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Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof halten seit drei Jahrzehnten zusammen. 

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Ihr Geheimnis ist überraschend einfach – und zutiefst menschlich.

Von Michael Bremmer
29. Juli 2026 | Lesezeit: 10 Min.
Die Ansage? Geht in diesem Moment nicht. Peter Brugger lacht. Laut. Befreit. Der Sänger der Sportfreunde Stiller steht Ende April dieses Jahres auf der Bühne im Münchner Backstage. Es ist ein spontan anberaumtes Konzert, um zumindest einmal das Programm für die anstehende Sommertour zu spielen. Peter Brugger geht ein Stückchen an das Mikro heran, setzt noch einmal an, den nächsten Song anzusagen, bricht ab. Er schüttelt den Kopf. Blickt zu Florian Weber, Schlagzeuger der Band, der gerade einen spontanen Witz gemacht hat. Peter Brugger lacht. Nein, er prustet vor Lachen. Genießt den Moment. Genießt es, dass er auch heute noch von seiner Band überrascht werden kann. Nach 30 Jahren. Nach 30 wunderbaren Jahren..

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