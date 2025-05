Im vergangenen Dezember hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die zuständigen kommunalen Gremien in Berlin, München, in der Region Rhein-Ruhr und in Hamburg aufgefordert, ein Grobkonzept für die Olympiabewerbung auszuarbeiten und beim DOSB einzureichen. Die Frist endet in dieser Woche am 31. Mai.