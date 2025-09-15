Die Dunkelheit hat sich schon über Duisburg gelegt, aber bei der SPD brennt noch Licht. Und man hört sie auch, schon von Weitem. Jubelschreie stolzer Genossen. Auf der Terrasse des Café Museum im ansonsten düsteren Immanuel-Kant-Park klirren Gläser. Sie können an diesem Abend gar nicht genug anstoßen. Drinnen in der pickepackevollen Bar singt einer „So sehen Sieger aus“. Aus dem Hintergrund eine Frauenstimme: „Woooohoooo!“ Fäuste werden geballt, Handflächen auf nass geschwitzte Rücken geklopft. Sauerstoffversorgung: mangelhaft. Sagt einer zu seinen Tischnachbarn: „Ist das schön, wa?“