Berlin, wir haben ein Problem

Das Café Paris in der Hamburger Rathausstraße ist vielleicht ein komischer Ort, um über das Bürgergeld zu sprechen. Aber für Detlef Scheele fängt die ganze Misere ja schon beim Begriff an: Bürgergeld, ernsthaft? Wenn man aus dem U-Bahn-Schacht die Treppen hochläuft und das prachtvolle Rathaus sieht, Sitz der Hamburgischen Bürgerschaft, schaut man auf ein weithin sichtbares Zeichen eines intakten Bürgertums, eines, das hier in der Hansestadt mit Fleiß, Innovationskraft und dem eigenen Geld viel Wohlstand geschaffen hat.