Als sei Godzilla durch den Ort gelaufen

Zunächst sind es Dutzende Menschen, dann Hunderte, nein Tausende. Sie tragen Besen, Eimer und so viele Plastikwasserflaschen, wie sie schleppen können, aus der Innenstadt hinüber über die großen Brücken am Fluss Turia. Hinter ihnen ragen die Wahrzeichen Valencias in die Höhe, das Opernhaus, das Wissenschaftsmuseum, all die kolossale Architektur von Santiago Calatrava.