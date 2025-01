Der Stadtteil Carabanchel ist der bevölkerungsreichste Bezirk von Madrid, etwa eine Viertelmillion Menschen leben hier am Südwestrand der Hauptstadt. In Franco-Zeiten gab es in Carabanchel ein berüchtigtes Gefängnis. Es ist kein Nobelviertel, aber auch kein sozialer Brennpunkt. Die Wohnungspreise steigen auch hier, wie überall in der Stadt. Am südlichen Ende des Bezirks, zwischen einer Militärkaserne und dem Autobahnring M-40, ist eine nagelneue Wohnanlage mit rund 170 Apartments entstanden.