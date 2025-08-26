Friedrich Merz sprach frei auf dem Parteitag der niedersächsischen CDU. „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar“, sagte der Kanzler am Wochenende. Die Delegierten begannen zu klatschen, als der Kanzler diesen Satz aussprach. Seine Formulierung ist natürlich eine Übertreibung. Der heutige Sozialstaat ist finanzierbar, sonst würde er ja direkt zusammenbrechen.