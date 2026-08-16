Anders sieht es aus, wenn man Vergleiche anstellt zwischen Menschen, die erwerbstätig arbeiten oder nicht. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung etwa hat berechnet, ob Niedrigverdiener auch wirklich mehr im Portemonnaie haben als Empfänger von Bürgergeld, das seit Juli nun Grundsicherung heißt. Denn das war ja immer die Kritik, insbesondere von der in Teilen rechtsextremen AfD, aber auch von der Union, nachdem die Ampelkoalition 2023 das Bürgergeld eingeführt hatte: Die Regeln seien zu lasch, am Ende machten es sich womöglich Menschen zu Hause bequem, statt zu arbeiten. „Zeit, dass sich Arbeit wieder lohnt“, plakatierte die AfD im Bundestagswahlkampf 2025.