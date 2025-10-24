Tiktok erst ab 16, Smartphones frühestens ab 14: Plötzlich diskutieren alle über Online-Sucht bei Kindern und das Gift sozialer Medien.
Warum eigentlich erst jetzt? Und wo war die Politik all die Jahre?
Unterwegs in einer getriggerten Republik.
Wer rettet unsere Kinder?
24. Oktober 2025 | Lesezeit: 23 Min.
Heute, sagt Johannes rückblickend, sei es für ihn, „als wäre ich aufgewacht nach einem Albtraum“. Damals, mit zwölf Jahren, fand er es normal. Andere Kinder fanden das auch. Und tun es heute noch immer. Das Abtauchen in die digitale Unterwelt.