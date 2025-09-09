Ein Mann in gelbem Regenmantel läuft durch die Solinger Nacht, völlig entkräftet, er stolpert eher vorwärts, als zu gehen. Langsam schleppt er sich die Straße entlang, es regnet, niemand begegnet ihm, niemand beobachtet ihn, nur die Überwachungskamera eines Eiscafés nimmt seine Schritte auf. Samstagabend, 24. August 2024, gegen 22.30 Uhr. Der Mann im gelben Regenmantel heißt Issa al H., ein Syrer, der seit einem knappen Jahr in Solingen lebt. An diesem Abend ist er der meistgesuchte Mann Deutschlands.