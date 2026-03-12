Foto: Spence Ostrander
Siri Hustvedt

„Das Paradoxe an Trauer ist, dass man weiterhin liebt“

Vor zwei Jahren verlor die Schriftstellerin Siri Hustvedt ihren schwer kranken Mann Paul Auster. Ein Gespräch über Erinnerungen, die man nicht umarmen kann, und die Geister, die bleiben.

Interview von Lars Reichardt
12. März 2026 | Lesezeit: 20 Min.

Die Stehpulte bei Lesungen und Vorträgen sind meist zu klein für sie. Siri Hustvedt ist 1,82 Meter groß, bei den vielen Vorträgen, die sie in der ganzen Welt vor Literatur- und Sprachwissenschaftlern, Philosophinnen, Neurologen und Psychologinnen hält, muss sie sich in der Regel tief bücken, um ihr Manuskript mit Lesebrille entziffern zu können: Die Veranstalter der Tagungen rechnen meist einfach nicht mit einer so großen Frau.

