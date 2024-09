Die Gräber meiner Enkel

Am vergangenen Dienstag hat Jonah wieder vor Gericht ausgesagt. Zum dritten Mal in den vergangenen drei Monaten. Er sollte von seinen letzten Tagen im Wald von Shakahola berichten. Von den letzten Tagen mit seinen Eltern und seinen Brüdern. Er erzählte unter anderem, wie er einmal in die Küche schlich und etwas zu essen suchte. Er fand eine Schüssel Maisbrei. Doch dann kam sein Vater herein, riss ihm die Schüssel aus der Hand und schlug ihn. Jetzt sei nicht die Zeit zu essen, schimpfte der Vater. Jetzt sei die Zeit, sich auf die Begegnung mit Jesus vorzubereiten.