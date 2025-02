Was hat sie schon von diesem Staat noch zu erwarten? Sie sitzt in einem Café auf dem Campus der Universität Novi Sad, in Serbiens zweitgrößter Stadt, es ist so ziemlich das einzige Gebäude hier, in dem noch normaler Betrieb herrscht. Billardkugeln klackern, auf dem Flachbildschirm lässt ein Fernsehkoch ein Fischfilet in die Pfanne gleiten. Ringsherum ist alles im Ausnahmezustand, die Fakultäten sind besetzt, seit mehr als zwei Monaten, und es sieht nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit ändern könnte.