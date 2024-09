„Viele gehen fälschlicherweise davon aus, dass für Lehrer ein Neutralitätsgebot gilt“

Sie haben 2021 an Ihrer Schule eine „AG gegen rechts“ gegründet. Warum?

Zunächst mal will ich sagen: Die meisten Schülerinnen und Schüler sprechen nur von der „AG gegen rechts“, weil das so eingängig ist, aber eigentlich heißt die AG „AG gegen rechts, für Gleichberechtigung und Courage“. Der Auslöser war, dass mir aufgefallen ist, dass im Unterricht und auch in den Pausen nur wenig über Politik und Gesellschaft gesprochen wird, dass es aber durchaus Schülerinnen und Schüler gibt, die das Bedürfnis haben, sich dazu auszutauschen, sich auch mal auszukotzen über das, was sie vielleicht auch wütend oder traurig macht. Als Lehrkraft hat man sonst ja schnell das Gefühl: Ich muss mit dem Lehrplan durchkommen, es fällt sowieso so viel Unterricht aus, da kann ich jetzt nicht noch anfangen, mit meinen Schülerinnen und Schülern über Politik diskutieren. Aber genau dafür haben wir in der AG Zeit.

Wie läuft so ein Treffen ab?

Wir treffen uns einmal pro Woche, in der Regel anderthalb Stunden, manchmal auch länger. Gerade am Anfang war die Idee, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Themen mitbringen. Wir haben viel über Diskriminierungsformen gesprochen, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann. Oft haben wir auch über Begriffe gesprochen, mit denen viele nicht sofort etwas anfangen konnten. Was ist der Unterschied zwischen Sexismus und Misogynie? Was bedeutet eigentlich kulturelle Aneignung? Es gab vor ein paar Jahren zum Beispiel einen Aufschrei um eine Künstlerin, die wegen ihrer Dreadlocks von einem Festival ausgeladen wurde. Die Schülerinnen und Schüler haben dann selbst recherchiert, was man unter kultureller Aneignung versteht, und Beispiele mitgebracht. Als es darum ging zu diskutieren, was davon problematisch und was weniger problematisch sein könnte, habe ich die Gruppe selbst diskutieren lassen und bin rausgegangen.

Sie waren dann gar nicht mehr im Klassenzimmer?

Genau. Bei einer Klasse mit 25 Kindern geht das natürlich nicht, da muss ich als Lehrkraft eine Debatte moderieren. Aber in dem Fall waren das sechs oder sieben Schülerinnen und Schüler, die sich gut vorbereitet hatten. Da finde ich es wichtig, ihnen zu vermitteln: Ihr habt euch informiert, ihr könnt auch alleine diskutieren, ohne euch ständig bei mir als Lehrer rückzuversichern.