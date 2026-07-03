Ida ist im Deutschunterricht eingeschlafen, und ihr Lehrer findet das völlig in Ordnung. Sie wird nicht die Einzige bleiben. Im Klassenzimmer sind Tische und Stühle an den Rand geschoben, die Sechstklässler haben es sich mit Kissen und Decken auf dem Boden gemütlich gemacht. Jonathan Haß, der Deutschlehrer, liest ihnen vor. Einige seiner Schüler kennen das nur aus der Schule.