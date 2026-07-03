Foto: Johannes Simon
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Bildung

Wie eine ganze Schule in ein Buch eintaucht

 Lesen macht immer weniger Kindern Spaß – wenn sie es überhaupt können. Eine Schule in Tübingen möchte das mit einem einzigartigen Projekt ändern.

1600 Schüler, neun Monate, ein Roman: Ein Vorbild für andere Schulen?

Foto: Johannes Simon
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Wie eine ganze Schule in ein Buch eintaucht
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 Lesen macht immer weniger Kindern Spaß – wenn sie es überhaupt können. Eine Schule in Tübingen möchte das mit einem einzigartigen Projekt ändern.
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1600 Schüler, neun Monate, ein Roman: Ein Vorbild für andere Schulen?

Von Lilith Volkert
3. Juli 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Ida ist im Deutschunterricht eingeschlafen, und ihr Lehrer findet das völlig in Ordnung. Sie wird nicht die Einzige bleiben. Im Klassenzimmer sind Tische und Stühle an den Rand geschoben, die Sechstklässler haben es sich mit Kissen und Decken auf dem Boden gemütlich gemacht. Jonathan Haß, der Deutschlehrer, liest ihnen vor. Einige seiner Schüler kennen das nur aus der Schule.

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