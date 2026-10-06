Foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP
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Frankreich

Die Jugend auf der Straße

Von Leon Wenz und Niklas Keller
6. Oktober 2026
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Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP
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Seit einer Woche protestieren Schülerinnen und Schüler in Frankreich.

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