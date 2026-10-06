Foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP Foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP Frankreich Die Jugend auf der Straße Von Leon Wenz und Niklas Keller 6. Oktober 2026 Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP Seit einer Woche protestieren Schülerinnen und Schüler in Frankreich. Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte aktivieren Sie JavaScript.