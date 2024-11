Mach kaputt, was dich kaputt macht

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas kaputtzumachen. Mit dem Hammer zertrümmern, aus großer Höhe fallen lassen, gegen eine Wand werfen, anzünden, im Meer versenken, in die Luft jagen. Nur so zum Beispiel. Manchmal aber ist so viel Kreativität gar nicht nötig. Da reicht eine Kleinigkeit, schon bricht alles wie von selbst in sich zusammen, entlang der Haarrisse, die längst da waren. So wie am Mittwochabend, im Kanzleramt in Berlin.