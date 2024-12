Wer, wenn nicht wir?

Alle Stühle sind besetzt im Atrium des Willy-Brandt-Hauses, viele müssen stehen, und viele tragen rot-weiße SPD-Schals. Es erinnert fast an ein Fußballstadion, an Fans, die ihr Team anfeuern, bei jedem Wetter. Es passt zu einem Wahlkampf, der kurz, kalt und sportlich wird. Am 23. Februar wird neu gewählt. Und knapp drei Monate vorher haben die Sozialdemokraten zur „Wahlsiegkonferenz“ geladen. Sie wollen ihre Kandidatinnen und Kandidaten einschwören auf den Neustart.