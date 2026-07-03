Foto: Andreas Vitting/Imago/imagebroker
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Foto: imago images/Shotshop
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Ach, diese Brücke

Als 2006 ein Neubau der maroden Schleibrücke in Lindaunis besprochen wurde, dachten viele: Zeit wird’s. Zwanzig Jahre später steht sie immer noch nicht, nur die Kosten haben sich prächtig entwickelt. Deutschland und das Scheitern im Kleinen.

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Ach, diese Brücke
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Als 2006 ein Neubau der maroden Schleibrücke in Lindaunis besprochen wurde, dachten viele: Zeit wird’s. Zwanzig Jahre später steht sie immer noch nicht, nur die Kosten haben sich prächtig entwickelt. Deutschland und das Scheitern im Kleinen.

Von Christian Zaschke
3. Juli 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Er schreitet durch die Tür des Sitzungssaals 142 wie ein Cowboy nach einem etwas zu langen Ritt und wuchtet eine zum Bersten gefüllte Aktentasche aus gut gealtertem Leder auf den Tisch. Er ist der einzige Mensch mit Krawatte im Raum, lässt den Blick kurz schweifen, nicht prüfend, eher gönnerhaft, leicht amüsiert, weil er die anderen Gesichter alle kennt und weiß, dass ihm hier niemand das Wasser reichen kann. An die Leute von den Grünen gerichtet sagt er: „Seit wir hier einen grünen Oberbürgermeister haben, läuft der Verkehr gar nicht mehr.“ Dann lacht er über diese Bemerkung wie über einen etwas zu anzüglichen Witz. Er ist Bernd Buchholz von der FDP.

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